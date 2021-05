Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° maggio: 12.965 nuovi casi (Di sabato 1 maggio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 1° maggio 2021, registrano 12.965 casi e 226 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 3,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 430.542 con un decremento di -5.728 casi. 143 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.466 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 500mila, e sotto i 19mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.381 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 1°2021, registrano 12.965e 226 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 3,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 430.542 con un decremento di -5.728. 143 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.466 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 500mila, e sotto i 19mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.381 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Corriere : In India nuovo record mondiale: 400 mila contagi in un giorno - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia somministrate più di 20 milioni di dosi di vaccino #coronavirus - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia somministrate più di 20 milioni di dosi di vaccino #coronavirus - Susannagr17 : Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid -