Coronavirus | il bollettino aggiornato al 1 maggio 2021

Leggi su zon

(Di sabato 1 maggio 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all’andamento diin Italia. Ecco tutti i dati odierni Ilodierno in merito all’andamento dell’epidemia diin Italia non presenta dati confortanti. Oggi, al 1si registrano 12.965 nuovi contagiati (una diminuzione di ben 481 unità rispetto alla giornata di ieri). Notizia abbastanza rincuorante sul fronte dei decessi, poiché oggi sono 226 gli italiani che, purtroppo non ce l’hanno fatta (se ne registrano appena 37 in meno rispetto a ieri). Sul fronte dei guariti oggi il dato è pari a 18.466 (sono quasi tremila unità in meno rispetto alla giornata di ieri). Oggi, al netto di 378.202 tamponi effettuati (+39.431 circa rispetto a ieri), il tasso di positività è pari a 3,4% Si registra ...