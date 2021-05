Coronavirus, i dati di oggi – 12.965 nuovi casi e 226 morti. Cala ancora il tasso di positività, oltre 500 ricoverati in meno (Di sabato 1 maggio 2021) oggi sabato primo maggio 12.965 persone sono risultate positive al Coronavirus, frutto di 378.202 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si abbassa così al 3,4%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 226 morti. I ricoverati per Covid in area medica sono in totale 18.381, quindi 559 in meno rispetto a ieri. Calano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: il saldo tra entrate e uscite dice -61, con 143 nuovi ingressi giornalieri. In totale in rianimazione ci sono 2522 pazienti Covid nei reparti di rianimazione. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.542, 5728 in meno da ieri grazie anche a 18.466 guariti nelle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)sabato primo maggio 12.965 persone sono risultate positive al, frutto di 378.202 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ildisi abbassa così al 3,4%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inaltri 226. Iper Covid in area medica sono in totale 18.381, quindi 559 inrispetto a ieri.no anche i posti letto occupati in terapia intensiva: il saldo tra entrate e uscite dice -61, con 143ingressi giornalieri. In totale in rianimazione ci sono 2522 pazienti Covid nei reparti di rianimazione. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.542, 5728 inda ieri grazie anche a 18.466 guariti nelle ultime ...

