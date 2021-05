Coronavirus, evento test a Liverpool: in discoteca senza mascherine (Di sabato 1 maggio 2021) evento test a Liverpool: in discoteca senza mascherine. La Gran Bretagna continua il suo cammino verso la normalità. Liverpool (INGHILTERRA) – evento test a Liverpool in vista di un possibile ritorno alla normalità nelle prossime settimane. Come riportato dall’Ansa che cita i media britannici, in tremila hanno preso parte ad una serata in discoteca senza mascherine. Una prova utile per organizzare eventi di grandi dimensioni in futuro. Nei prossimi giorni tutti i partecipanti si sottoporranno al consueto test per verificare la loro negatività. E solo dopo si capirà se l’esperimento è riuscito oppure è ancora troppo presto per tornare in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021): in. La Gran Bretagna continua il suo cammino verso la normalità.(INGHILTERRA) –in vista di un possibile ritorno alla normalità nelle prossime settimane. Come riportato dall’Ansa che cita i media britannici, in tremila hanno preso parte ad una serata in. Una prova utile per organizzare eventi di grandi dimensioni in futuro. Nei prossimi giorni tutti i partecipanti si sottoporranno al consuetoper verificare la loro negatività. E solo dopo si capirà se l’esperimento è riuscito oppure è ancora troppo presto per tornare in ...

