Coronavirus | 80 nuovi casi in Lucchesia | 8 in Valle del Serchio

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - fattoquotidiano : Iss: ‘Rt risale’. Val d’Aosta rossa, Sardegna arancione. Dati #30aprile 13.446 casi e 263 morti. Calano ancora i ri… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti - infoitinterno : Coronavirus Toscana oggi, bollettino 1 maggio: 895 nuovi casi, oltre 30mila test - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 895 nuovi casi, 20.399 positivi (-270), in calo i ricoverati, 18 deceduti di cui 2 a Siena -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

In Toscana sono 227.737 i casi di positività al, 895 in più rispetto a ieri (865 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Icasi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...Anche oggi, 1 maggio, si registrano 80casi in provincia di Lucca. In Valle del Serchio si contano i seguenti casi: 4 Bagni di Lucca, 1 Camporgiano, 3 Borgo a Mozzano. Icasi registrati in Toscana sono 895 su 31.714 test di cui 15.779 tamponi molecolari e 15.935 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,82% (8,8% sulle prime diagnosi). I dati sono stati resi ...In India la situazione pandemia peggiora di giorno in giorno. I contagi sono ormai da record mondiale e l'emergenza è senza controllo. Intanto, i Paesi di tutelano e la nazione indiana è blindata. Che ...Questo professionista, elaborando uno specifico protocollo, ha il compito di supervisionare l’igienizzazione degli ambienti, di verificare che ci sia e che venga rispettata la segnaletica per il dista ...