Corea del Nord: Biden termina revisione della politica USA (Di sabato 1 maggio 2021) A gennaio l’amministrazione Biden aveva annunciato la revisione della politica americana nei confronti della Corea del Nord. Ora, la Casa Bianca ha annunciato che l’amministrazione ha terminato tale revisione. La portavoce, Jen Psaki, ha dichiarato che gli USA adotteranno un approccio “pratico e calibrato” per raggiungere la denuclearizzazione completa della penisola Coreana. Corea del Nord: Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) A gennaio l’amministrazioneaveva annunciato laamericana nei confrontidel. Ora, la Casa Bianca ha annunciato che l’amministrazione hato tale. La portavoce, Jen Psaki, ha dichiarato che gli USA adotteranno un approccio “pratico e calibrato” per raggiungere la denuclearizzazione completapenisolana.del

