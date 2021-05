Coprifuoco alle 22? Non proprio. A Milano si continua a fare serata. E nessuno passa a controllare – Il video (Di sabato 1 maggio 2021) Il Coprifuoco rimane alle 22. Non si torna indietro, almeno per ora. A metà maggio, però, grazie a un’intesa nella maggioranza, potrebbe esserci uno slittamento dell’orario di inizio. Intanto, come si sono organizzati i ragazzi per divertirsi rispettando le ultime misure anti-Covid? Si può continuare a fare serata rientrando a casa alle 10, orario tassativo per non violare il Coprifuoco? Nel centro di Milano, passeggiando da Cordusio alle colonne di San Lorenzo, la vita notturna sembra essere tornata alla vivacità della scorsa estate. Le mascherine ci sono, ma spesso abbassate sotto il mento. Le lancette dell’orologio superano le 22, ma nessuno sembra preoccuparsene. Poi, allo scattare del ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Ilrimane22. Non si torna indietro, almeno per ora. A metà maggio, però, grazie a un’intesa nella maggioranza, potrebbe esserci uno slittamento dell’orario di inizio. Intanto, come si sono organizzati i ragazzi per divertirsi rispettando le ultime misure anti-Covid? Si puòre arientrando a casa10, orario tassativo per non violare il? Nel centro di, passeggiando da Cordusiocolonne di San Lorenzo, la vita notturna sembra essere tornata alla vivacità della scorsa estate. Le mascherine ci sono, ma spesso abbassate sotto il mento. Le lancette dell’orologio superano le 22, masembra preoccuparsene. Poi, allo scattare del ...

