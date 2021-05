Conte: “La mia Inter ha fatto qualcosa di straordinario. Stiamo per entrare nella storia, sta per cadere un regno” (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato della vittoria dell’Inter e della (quasi) vittoria dello scudetto: “Il campionato che Stiamo facendo è figlio di una crescita costante da tutti i punti di vista, non solo tecnico-tattico. Di mentalità, di condivisione, di viverla intensamente. Tutti i giocatori, anche chi è stato meno coinvolto, hanno creato qualcosa di granitico e hanno capito la possibilità di creare qualcosa di fantastico, di restare nella storia dell’Inter. Stiamo riuscendo nell’impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni. Complimenti ai ragazzi”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021)venuto ai microfoni di Sky Sport, Antonioha parlato della vittoria dell’e della (quasi) vittoria dello scudetto: “Il campionato chefacendo è figlio di una crescita costante da tutti i punti di vista, non solo tecnico-tattico. Di mentalità, di condivisione, di viverla intensamente. Tutti i giocatori, anche chi è stato meno coinvolto, hanno creatodi granitico e hanno capito la possibilità di crearedi fantastico, di restaredell’riuscendo nell’impresa di farunche durava da 9 anni. Complimenti ai ragazzi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GiuseppeConteIT : «Gentile dott. Fittipaldi, ho letto questa mattina l’articolo che mi ha dedicato sul quotidiano “Domani” dal titolo… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Lotito stangato ?? #Conte: La mia opera d'arte ?? #Suarez, i video de… - fattoquotidiano : Conte replica a Domani: “La mia era normale e lecita attività professionale. Da De Benedetti livore, non l’ho mai i… - DennyMaglie : RT @marifcinter: Conte: 'Qualcuno ha detto che io ho voluto cambiare l'inno dell'Inter. E' totalmente falso al 200%. A me l'inno Amala piac… - drezzoni : RT @marifcinter: Conte: 'Qualcuno ha detto che io ho voluto cambiare l'inno dell'Inter. E' totalmente falso al 200%. A me l'inno Amala piac… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte mia Vademecum per scrivere in un BLOG ... a capocchia, imposte prima dal Governo Conte e poi da quello di Draghi. E allora Presidente del ... Altra generazione la mia: voi poppanti che non siete altro. Negli anni novanta, noi ragazzi di oggi ...

Marotta: "Ritorno alla Juve? No, voglio aprire un ciclo all'Inter" ... 'Differenze tra questa Inter e la mia prima Juve? Ricordo l'inizio di quel ciclo ormai dieci anni fa, e vincere non è mai facile. Anche in quel caso Conte ci mise del suo, e adesso ci troviamo in ...

Conte replica a Domani: “La mia era normale e lecita attività professionale Il Fatto Quotidiano Inter, Conte: “Scudetto? Sta per cadere un regno. Entreremo nella storia dell’Inter” Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha analizzato così la vittoria per 2-0 contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport: ”Il campionato che stiamo facendo è ...

Crotone-Inter, Conte: “Volevamo fare qualcosa di importante, adesso siamo nella storia” Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Crotone-Inter, incontro valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 0-2. Christian Eriksen e Achraf ...

... a capocchia, imposte prima dal Governoe poi da quello di Draghi. E allora Presidente del ... Altra generazione la: voi poppanti che non siete altro. Negli anni novanta, noi ragazzi di oggi ...... 'Differenze tra questa Inter e laprima Juve? Ricordo l'inizio di quel ciclo ormai dieci anni fa, e vincere non è mai facile. Anche in quel casoci mise del suo, e adesso ci troviamo in ...Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha analizzato così la vittoria per 2-0 contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport: ”Il campionato che stiamo facendo è ...Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Crotone-Inter, incontro valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 0-2. Christian Eriksen e Achraf ...