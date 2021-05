Conte: “Domani darò un giorno libero. Se ci ritroveremo dopo le 17? Staremo con le famiglie” (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto a Sky Sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro il Crotone: “dopo il match col Verona avevo garantito un giorno libero, anche oggi in caso di vittoria avevo detto che avrei dato loro un po’ di libertà. Se ci ritroveremo dopo le 17 per festeggiare? Non ci ritroveremo, preferisco stiano con le famiglie. Vedremo le partite a casa coi nostri familiari, non penso sia giusto dipendere dagli altri visto che abbiamo un distacco importante. Cosa succederà Domani è relativo, non chiediamo niente a nessuno. Non ce ne sarà bisogno. C’è stato un processo di crescita. Ho spiegato in conferenza che andava fatto un percorso per arrivare a vincere ed essere considerati vincenti. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto a Sky Sport, Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato cosìla vittoria contro il Crotone: “il match col Verona avevo garantito un, anche oggi in caso di vittoria avevo detto che avrei dato loro un po’ di libertà. Se cile 17 per festeggiare? Non ci, preferisco stiano con le. Vedremo le partite a casa coi nostri familiari, non penso sia giusto dipendere dagli altri visto che abbiamo un distacco importante. Cosa succederàè relativo, non chiediamo niente a nessuno. Non ce ne sarà bisogno. C’è stato un processo di crescita. Ho spiegato in conferenza che andava fatto un percorso per arrivare a vincere ed essere considerati vincenti. ...

