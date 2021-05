Conte 'campionato Inter è figlio crescita costante' (Di sabato 1 maggio 2021) "II campionato che stiamo facendo è figlio di una crescita costante di questa squadra sotto ogni punto di vista: mentalità, condivisione. Viviamo ogni gara intensamente, sia chi gioca che chi sta in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) "IIche stiamo facendo èdi unadi questa squadra sotto ogni punto di vista: mentalità, condivisione. Viviamo ogni gara intensamente, sia chi gioca che chi sta in ...

OptaPaolo : 2 - Antonio Conte vince il suo quarto titolo nel massimo campionato italiano, solo 5 tecnici nella storia della Ser… - PigiaSHOW : @FrancescoOrdine Conte non sarà più MR e Marotta non sarà più DG. Il primo come già successo al Chelsea sa che la… - Jeky655321 : Spero che Conte rimanga all'inter e che ci si possa incontrare, a stadi pieni, in Supercoppa, in Coppa Italia e in Campionato - Peppe_Salines : @MichaelDones91 @SantucciFulvio Con Conte si molla solo a campionato finito mi sa - Dj_Ayron08 : @WazzaFit Conte lo ha detto chiaramente, che non è piacevole ricominciare sempre da capo, sicuramente si parlerà co… -