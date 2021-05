Confesercenti Campania, settore moda: “Esportare il made in Campania nel mondo” (Di sabato 1 maggio 2021) Confesercenti Campania coinvolta nel Comitato d’Indirizzo moda (Modec) costituito dalla Regione Campania. Il presidente Vincenzo Schiavo: «Necessario dare ossigeno a un comparto trainante per l’economia della nostra regione». Confesercenti Campania è stata coinvolta, in modo permanente, nel “Comitato d’Indirizzo Camera della moda e del Design (Modec)” costituito dalla Regione Campania per analizzare i problemi e sostenere il rilancio Leggi su 2anews (Di sabato 1 maggio 2021)coinvolta nel Comitato d’Indirizzo(Modec) costituito dalla Regione. Il presidente Vincenzo Schiavo: «Necessario dare ossigeno a un comparto trainante per l’economia della nostra regione».è stata coinvolta, in modo permanente, nel “Comitato d’Indirizzo Camera dellae del Design (Modec)” costituito dalla Regioneper analizzare i problemi e sostenere il rilancio

