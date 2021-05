Conferenza stampa Pirlo | «Morata out | ho parlato con John Elkann»

(Di sabato 1 maggio 2021) Andreahainalla vigilia della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve Andreahainalla vigilia della gara contro l’Udinese. UDINESE – «Sono una squadra molto fisica, hanno giocatori con spiccate qualità tecniche oltre a De Paul e Pereyra. Prendono pochi gol, si difendono bene, hanno un’organizzazione precisa. Per noi è una partita importante perché affrontiamo una squadra in un buon momento. Lo saranno anche le altre. Ma abbiamo un obiettivo in testa da raggiungere». RONALDO – «Sta bene, è sereno e si è allenato bene. Per noi è una cosa positiva, giocherà con Dybala perchénon sta benissimo e ha avuto ieri un problema al polpaccio. ...

juventusfc : ?? La conferenza stampa della vigilia di #UdineseJuve è alle 12.30 su @JuventusTv ?? ?? @Pirlo_official - MiC_Italia : Colosseo, domenica 2 maggio ore 11.00 videoconferenza stampa con Ministro Franceschini @dariofrance e Direttrice Ru… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? La conferenza stampa della vigilia di #UdineseJuve è alle 12.30 su @JuventusTv ?? ?? @Pirlo_official - ComunitaQueenIT : #NEWS | Conferenza stampa di @freddie_mercury a SYDNEY per l'album MR BAD GUY 'Hai registrato un album solista; è… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Calcio News 24

Commenta per primo Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha preso la parola inalla vigilia del match contro la Fiorentina: ' Devo fare i complimenti ai ragazzi, non è facile dopo una sconfitta come quella di Bergamo riprendere in questo modo. Per questo ho ...Sinisa Mihajlovic ha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico Sinisa Mihajlovic ha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina. ...Le parole del tecnico portoghese alla conferenza stampa della vigilia del match contro la Sampdoria “Nella sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria va in scena la conferenza stamp ...Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita in casa della Sampdoria: "Le assenze sono state decisive, fino a marzo siamo stati spesso fra le prime quattro" ...