Conferenza stampa Fonseca: «Motivato fino alla fine, sono sempre serio» (Di sabato 1 maggio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. RIMPIANTO – «fino a marzo siamo stati quasi sempre al terzo posto. Penso che a marzo abbiano iniziato a non stare bene. sono mancati giocatori importanti nel momento decisivo e queste assenze sono state decisive». CONSIGLIO – «sono l’allenatore e penso alle partite. Non devo dare consigli alla società devo solo fare il mio lavoro». INFORTUNI – «Qualcosa ho sbagliato. Veretout ha giocato contro il Cagliari e si è allenato prima del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato invigilia della gara contro la Sampdoria Paulo, tecnico della Roma, ha parlato invigilia della gara contro la Sampdoria. RIMPIANTO – «a marzo siamo stati quasial terzo posto. Penso che a marzo abbiano iniziato a non stare bene.mancati giocatori importanti nel momento decisivo e queste assenzestate decisive». CONSIGLIO – «l’allenatore e penso alle partite. Non devo dare consiglisocietà devo solo fare il mio lavoro». INFORTUNI – «Qualcosa ho sbagliato. Veretout ha giocato contro il Cagliari e si è allenato prima del ...

