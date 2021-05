Conegliano-VakifBank: telecronisti Sky per la finale di Champions League 2021 volley (Di sabato 1 maggio 2021) A. Carraro Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul si sfidano oggi nella finale della CEV Champions League femminile 2020/2021: ecco i telecronisti del match su Sky Sport. Grande attesa per le SuperFinals di Verona, che vedranno impegnate due squadre italiane: Conegliano tra le donne e Trento tra gli uomini. Le Pantere, guidate da coach Santarelli, se la vedranno con le fortissime turche del VakifBank di Guidetti (4 Champions e 3 Mondiali per Club in bacheca). L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato a maggio. Sky seguirà la sfida con “Studio volley” pre e post partita su Sky Sport Arena a partire dalle 16.30 con le interviste ai protagonisti a cura di Fabrizio Monari. La telecronaca del match su Sky ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) A. Carraro ImocoIstanbul si sfidano oggi nelladella CEVfemminile 2020/: ecco idel match su Sky Sport. Grande attesa per le SuperFinals di Verona, che vedranno impegnate due squadre italiane:tra le donne e Trento tra gli uomini. Le Pantere, guidate da coach Santarelli, se la vedranno con le fortissime turche deldi Guidetti (4e 3 Mondiali per Club in bacheca). L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato a maggio. Sky seguirà la sfida con “Studio” pre e post partita su Sky Sport Arena a partire dalle 16.30 con le interviste ai protagonisti a cura di Fabrizio Monari. La telecronaca del match su Sky ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CLVolleyW #SuperFinalsVerona #Conegliano-#Vakifbank oggi in tv: ecco come vedere la finale di Champions… - ImocoVolley : Match Program ???? #SuperFinalsVerona @CEVolleyball @ac_tractors Imoco Conegliano vs. Vakifbank Istanbul Sfoglia on… - sportli26181512 : Super Finals, Conegliano e Trento per la storia. Oggi LIVE su Sky: A Verona due italiane a caccia del titolo europe… - AVigevano : Conegliano data per favorita da tutti i bookmakers! Se poi il VakifBank gioca senza diversi elementi bloccati dal c… - Volleyball_it : Superfinals: Doppia diretta, orari e Tv. I sestetti di Conegliano-Vakifbank e Trento-Zaksa #Superfinals #CLVolleyM,… -