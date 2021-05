Concertone | Madagascar o In cerca d’autore? La tv del 1° maggio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 maggio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La cattura di Zagaria. Parte 1 parte 2”. Nel primo, Romano viene trasferito a Roma, mentre la squadra passa in mano a Visentin. Ma Francesco ha imparato a conoscere i metodi di indagine di Romano e a fidarsi di lui… Nel secondo, Romano, lavorando incessantemente, riesce a dimostrare che le accuse costruite da Zagaria contro di lui sono false. Il capo della mobile torna così parte attiva delle indagini sul boss… Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Oltre il limite”: tre persone muoiono in seguito all’esplosione di un’ autobomba. Nei pressi della scena del crimine, viene rinvenuto un ...