Concertone, Fedez contro la Lega: “Ecco le loro frasi omofobe”. Il caso censura-Rai (Di sabato 1 maggio 2021) Il rapper: «Il Vaticano ha investito in una società che produce la pillola del giorno dopo». «Ho lottato con per potermi esprimere liberamente». La Tv di Stato nega: «Mai chiesti i testi», ma lui mette online la registrazione Leggi su lastampa (Di sabato 1 maggio 2021) Il rapper: «Il Vaticano ha investito in una società che produce la pillola del giorno dopo». «Ho lottato con per potermi esprimere liberamente». La Tv di Stato nega: «Mai chiesti i testi», ma lui mette online la registrazione

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - paobr1 : RT @PossibileIt: Politicamente, corretto. #fedez #concertone - claudiausula : RT @beabri: Volete capire cosa è pericoloso dire in TV e cosa no? Guardate com'erano tranquilli Pio e Amedeo ieri, guardate come trema #Fe… -