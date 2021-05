Concertone, Fedez accusa: «La vicedirettrice di Rai 3 ha definito il mio intervento inopportuno». E si scaglia contro la Lega sulla legge Zan (Di sabato 1 maggio 2021) La polemica era già scoppiata nel pomeriggio, dietro le quinte del Concertone del Primo Maggio. In serata è salita sul palco, con Fedez che prima di leggere il suo discorso ha puntato il dito contro la Rai, rea a suo dire di avergli chiesto il testo per approvazione. «È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto – è l’accusa di Fedez – . Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente». «Voglio dirvi che dalla vicedirettrice di Rai 3 questo mio ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) La polemica era già scoppiata nel pomeriggio, dietro le quinte deldel Primo Maggio. In serata è salita sul palco, conche prima dire il suo discorso ha puntato il ditola Rai, rea a suo dire di avergli chiesto il testo per approvazione. «È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mioperché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto – è l’di– . Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente». «Voglio dirvi che dalladi Rai 3 questo mio ...

