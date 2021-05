Concertone del Primo Maggio 2021, si torna alla musica dal vivo: come seguire la diretta (Di sabato 1 maggio 2021) Manca poco al Concertone del Primo Maggio 2021 a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 oggi, sabato 1 Maggio, dalle 16.30 alle ore 19 e dalle ore 20 alle ore 24. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay. La location non sarà Piazza San Giovanni, ma la Cavea dell’Auditorium Parco Della musica. Sul palco ci saranno Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo Petrolo. leggi anche l’articolo —> “Temptation Island” quando va in onda, tutte le novità: brutte notizie per l’edizione Vip Concertone Primo Maggio 2021 scaletta cantanti: come seguire la diretta La ... Leggi su urbanpost (Di sabato 1 maggio 2021) Manca poco aldela Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. L’evento sarà trasmesso insu Rai 3 e Rai Radio2 oggi, sabato 1, dalle 16.30 alle ore 19 e dalle ore 20 alle ore 24. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay. La location non sarà Piazza San Giovanni, ma la Cavea dell’Auditorium Parco Della. Sul palco ci saranno Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo Petrolo. leggi anche l’articolo —> “Temptation Island” quando va in onda, tutte le novità: brutte notizie per l’edizione Vipscaletta cantanti:laLa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - sf_post : RT @unoscribacchino: “A sponsorizzare l'evento alcuni di coloro che sulle spalle dell'impoverimento generale hanno visto in questi mesi sch… - XIIIr3d : RT @Natasha12834: Mi preme ricordarvi di come i sindacati siano collusi col padrone da molti decenni, e di come la sponsorizzazione di Eni… -