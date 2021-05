Concertone | Chadia Rodriguez canta in Senza veli per la legge Zan | ' Viva la libertà | viva l' amore'

repubblica : Chadia Rodriguez in topless sul palco | L'intervista: 'L'amore è uno solo' - Novella_2000 : Chadia Rodriguez si spoglia sul palco del Concertone e lancia un messaggio contro l’omofobia (VIDEO) - DespricableMe : RT @repubblica: Chadia Rodriguez in topless sul palco | L'intervista: 'L'amore è uno solo' - leggoit : #Concertone primo maggio, Chadia Rodriguez in tolpless durante la sua esibizione: «Viva la libertà d'amore» - TomellisW : RT @FabrizioDelpret: Seminuda coi capezzoli rainbow e poi le mani alzate con la scritta “Libera l’amore”. Chapeau, Chadia Rodriguez e Fede… -

Ultime Notizie dalla rete : Concertone Chadia

Concerto Primo maggio 2021,/ Diretta, scaletta: Piero Pelù cita Dante Gianna Nannini ...Rodriguez in topless al Concerto del Primo maggio/ Provocazione in diretta tv Gianna Nannini: "...Non solo diritti del lavoro, ma anche diritti sociali: questo è il 1° Maggio del 2021. Nell'esibizione di 'Bella così', una delle due cantanti,Rodriguez (accompagnata dalla collega Federica Carta), si è esibita in un topless sul palco dell'auditorium, togliendosi giacca e t - shirt durante l'esecuzione del brano. "Viva la libertà d'...Chadia Rodriguez si è messa in topless per la sua esibizione durante il Concertone del Primo Maggio e ha lanciato un messaggio.Durante l'esibizione con Federica Carta, le due cantanti hanno anche esibito le scritte "Libera" e "Amore" in favore dei diritti Lgbt ...