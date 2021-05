Concerto Primo Maggio | Fedez | ' La Rai smentisce di aver provato a censurarmi? Pubblico la telefonata' - L' audio sui social

repubblica : ?? Concerto del Primo Maggio, da Fedez duro attacco alla Lega sul ddl Zan. E contesta: 'Mio intervento giudicato ino… - ClaudioBaglioni : Il primo grande evento esclusivo in streaming su @itsart_it sarà il concerto spettacolo totale - In questa storia… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - creeprash : RT @1307luly: Io che cerco di dividermi tra Amici ,Fedez , concerto primo Maggio e case libri auto viaggi fogli di giornale #Amici20 #Fedez… - captainbrendy : RT @amaricord: FEDEZ SPUTTANA LA LEGA IN DIRETTA NAZIONE DURANTE IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 1/5/2021 IO C'ERO #1M2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Primo

- - > Leggi AncheMaggio, Fedez: 'Per la prima volta sottoposto ad approvazione politica' - Poi passa all'attacco della Lega sul ddl Zan La smentita della Rai Viale Mazzini in una nota ...Noel Gallagher aldelMaggio 2021 ? Sì, ma con un video non inedito, andato originariamente in onda alla tv irlandese. L'ex Oasis si è esibito in uno studio londinese sulle note di 'Dead in the water': ...Fedez posta su Twitter la telefonata intercorsa la sera prima del concerto del Primo Maggio dove un collaboratore della Rai lo esorta ad «adeguarsi ad un sistema» dicendo che sul palco il rapper non ...Nonostante le minacce e le intimidazioni lanciate dal partito leghista, Fedez non ha rinunciato ad esprimere la sua opinione a sostegno del ddl Zan dal palco del Concertone del 1 ... in questi mesi è ...