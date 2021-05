Concerto Primo Maggio 2021: i cantanti che si esibiscono sul palco del Concertone (Di sabato 1 maggio 2021) Concerto Primo Maggio 2021 cantanti: cast, artisti, scaletta, ospiti del Concertone Un cast di oltre quaranta artisti e cantanti italiani e internazionali per il Concerto del Primo Maggio 2021, il tradizionale evento musicale che si svolge come ogni anno il 1 Maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. A causa della pandemia, la location principale del Concertone non sarà Piazza San Giovanni, ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Oltre sei ore di grande musica, anche in diretta su Rai 3, Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 16.30 fino alle 19 e poi dalle 20 a mezzanotte. A condurre il Concerto del Primo ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021): cast, artisti, scaletta, ospiti delne Un cast di oltre quaranta artisti eitaliani e internazionali per ildel, il tradizionale evento musicale che si svolge come ogni anno il 1in occasione della Festa dei Lavoratori. A causa della pandemia, la location principale delne non sarà Piazza San Giovanni, ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Oltre sei ore di grande musica, anche in diretta su Rai 3, Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 16.30 fino alle 19 e poi dalle 20 a mezzanotte. A condurre ildel...

ClaudioBaglioni : Il primo grande evento esclusivo in streaming su @itsart_it sarà il concerto spettacolo totale - In questa storia… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - xniallsxlaugh : io che da piccola pensavo che dai vent'anni in su sarei andata sicuramente ad almeno un concerto del primo maggio:… - AllMusicItalia : Il cantautore e producer romano CARGO salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma dopo aver conquistato… -