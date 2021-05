Concerto del Primo Maggio, menomale che c’è Ambra (Di sabato 1 maggio 2021) Il Concerto del Primo Maggio in epoca Covid-19 non convince (o almeno non del tutto). L’assenza del pubblico si fa sentire più che mai e il maltempo ha purtroppo portato il grigiore sul palco. Ma per fortuna c’è lei: Ambra Angiolini, che propone un look davvero particolare e che le sta estremamente bene. Meraviglioso il suo make-up, ma soprattutto il sorriso: è un raggio di sole in una giornata piovigginosa. Ambra Angiolini e Stefano Fresi aprono il Concerto del Primo Maggio con un monologo di Giorgio Gaber. A catturare gli sguardi è la bellezza al naturale di Ambra, splendida con un trucco leggero e con i capelli leggermente mossi. Conduce con naturalezza: porta una ventata di freschezza. E conclude il meraviglioso monologo con una ... Leggi su dilei (Di sabato 1 maggio 2021) Ildelin epoca Covid-19 non convince (o almeno non del tutto). L’assenza del pubblico si fa sentire più che mai e il maltempo ha purtroppo portato il grigiore sul palco. Ma per fortuna c’è lei:Angiolini, che propone un look davvero particolare e che le sta estremamente bene. Meraviglioso il suo make-up, ma soprattutto il sorriso: è un raggio di sole in una giornata piovigginosa.Angiolini e Stefano Fresi aprono ildelcon un monologo di Giorgio Gaber. A catturare gli sguardi è la bellezza al naturale di, splendida con un trucco leggero e con i capelli leggermente mossi. Conduce con naturalezza: porta una ventata di freschezza. E conclude il meraviglioso monologo con una ...

