Concerto del Primo Maggio | la storia del festival musicale

Il Primo Maggio è la Festa dei lavoratori, ovvero un giorno in cui – quasi – tutti ci riposiamo e discostiamo dalla frenesia di tutti i giorni. "Quasi tutti", perché la musica anche qui non si ferma mai. Dal 1990 infatti viene organizzato il Concerto del Primo Maggio, proprio in occasione della festività. L'evento si svolge a Roma, ogni anno, in Piazza San Giovanni in Laterano ed è organizzato dai sindacati CGIL, CISL, UIL. L'evento vede esibirsi ogni anno un gran numero di artisti italiano, specialmente della scena indipendente. Ma non solo: anche gli ospiti stranieri sono assicurati, come nel caso di Robert Plant e degli Oasis nel 2002.

