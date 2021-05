Concerto del primo maggio 2021: finalmente si ritorna alla musica dal vivo (Di sabato 1 maggio 2021) La musica dal vivo riprende. E non poteva che scegliere il Concertone del 1 maggio per fare il suo grande ritorno. La kermesse voluta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil quest’anno ha un titolo particolarmente attuale: L’Italia si cura con il lavoro. La scaletta dei cantanti è eccezionale per questo primo, ritorno a una sembianza di normalità. Certo, non ci sarà ancora la Piazza di San Giovanni in Laterano piena. Ma nemmeno lo studio dello scorso anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Concerto del primo maggio 2021. Dove si fa il Concertone In mancanza della classica e storica piazza davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano di Roma, la scena si sposta nella Cavea dell’Auditorium Parco della ... Leggi su amica (Di sabato 1 maggio 2021) Ladalriprende. E non poteva che scegliere ilne del 1per fare il suo grande ritorno. La kermesse voluta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil quest’anno ha un titolo particolarmente attuale: L’Italia si cura con il lavoro. La scaletta dei cantanti è eccezionale per questo, ritorno a una sembianza di normalità. Certo, non ci sarà ancora la Piazza di San Giovanni in Laterano piena. Ma nemmeno lo studio dello scorso anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere suldel. Dove si fa ilne In mancanza della classica e storica piazza davantibasilica di San Giovanni in Laterano di Roma, la scena si sposta nella Cavea dell’Auditorium Parco della ...

