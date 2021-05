Concerto del 1 maggio: orario d’inizio e artisti sul palco (Di sabato 1 maggio 2021) Lo storico Concerto del 1 maggio, senza pubblico a causa della pandemia. orario di trasmissione televisiva e tutti gli artisti sul palco Sarà per la seconda volta senza pubblico, lo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 1 maggio 2021) Lo storicodel 1, senza pubblico a causa della pandemia.di trasmissione televisiva e tutti glisulSarà per la seconda volta senza pubblico, lo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - enricoruggeri : Brutte notizie per i virologi d’assalto... Covid, nessun contagio tra i 5mila spettatori del concerto sperimentale… - itsme_gioo : Comunque aspetto ogni anno il concerto del primo maggio come se lo stessi organizzando io… - VigilanzaT : Anteprima scoop di VigilanzaTv. Dietro le quinte del Concerto del 1 Maggio si teme monologo di Fedez pro DDL Zan e… -