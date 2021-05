Con il Covid persi oltre 900 mila posti di lavoro. Il think tank della Bocconi: «Servono politiche per le giovani donne» (Di sabato 1 maggio 2021) Un numero, +34 mila occupati a marzo 2021, che può sembrare un palliativo per gli effetti disastrosi che il Coronavirus ha avuto sul mercato del lavoro: da quando è scoppiata la pandemia a oggi, sono andati persi quasi 900 mila posti. In realtà, osservando i dati dell’ultimo report Istat disaggregati, emerge come le categorie che già partivano da una situazione occupazionale di svantaggio – donne e giovani – facciano sempre più fatica a trovare un impiego. «Non è sorprendente: il dato segue un trend che c’è sempre stato. Con il primo lockdown si è semplicemente esacerbato un problema annoso che andrebbe tamponato il prima possibile». A parlare è Francesca Squillante, presidentessa di Orizzonti Politici, il «think tank ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Un numero, +34occupati a marzo 2021, che può sembrare un palliativo per gli effetti disastrosi che il Coronavirus ha avuto sul mercato del: da quando è scoppiata la pandemia a oggi, sono andatiquasi 900. In realtà, osservando i dati dell’ultimo report Istat disaggregati, emerge come le categorie che già partivano da una situazione occupazionale di svantaggio –– facciano sempre più fatica a trovare un impiego. «Non è sorprendente: il dato segue un trend che c’è sempre stato. Con il primo lockdown si è semplicemente esacerbato un problema annoso che andrebbe tamponato il prima possibile». A parlare è Francesca Squillante, presidentessa di Orizzonti Politici, il «...

Advertising

il_pucciarelli : Fanno i saccenti su Cuba - 11 milioni di abitanti e 640 morti per il covid - e magari vivono e lavorano nella moder… - matteosalvinimi : “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male...… - MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - Gabriel05470893 : Un medico cerca sempre la terapia più efficace e quando non funziona ne prova un'altra. Invece.... Con il Covid l… - angelamaria_c : RT @ArmoniosiAccent: Se passerà l'iter della proposta di legge per il voto elettronico, sappiate che saremo fottuti. Con la scusa del covid… -