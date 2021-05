Compra due Gratta e vinci milionari in pochi giorni. Bankitalia apre un’inchiesta e sequestra la vincita. Pm chiede l’archiviazione, “Solo fortuna” (Di sabato 1 maggio 2021) Aperta un’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni. Pm: “Solo fortuna, la vincita sarà restituita”. MANTOVA – Si è conclusa l’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni da un cittadino brasiliano che risiede in provincia di Mantova. L’ipotesi degli inquirenti era quella di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione di Bankitalia aveva sequestrato la vincita che in totale ammonta a più di due milioni. Come riferito da il Corriere del Veneto, il Pm, in seguito agli accertamenti, ha concluso che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Apertasu dueti in. Pm: “, lata sarà restituita”. MANTOVA – Si è conclusa l’inchiesta su dueti inda un cittadino brasiliano che risiede in proa di Mantova. L’ipotesi degli inquirenti era quella di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione diavevato lata che in totale ammonta a più di due milioni. Come riferito da il Corriere del Veneto, il Pm, in seguito agli accertamenti, ha concluso che ...

Advertising

FoielliPaolo : RT @PBerizzi: Milano, dehor di un bar: donna nera ambulante vende libri per strada. Dopo il quinto rifiuto - due molto secchi e scocciati -… - PetretRita : RT @PBerizzi: Milano, dehor di un bar: donna nera ambulante vende libri per strada. Dopo il quinto rifiuto - due molto secchi e scocciati -… - PatriziaOrlan11 : RT @PBerizzi: Milano, dehor di un bar: donna nera ambulante vende libri per strada. Dopo il quinto rifiuto - due molto secchi e scocciati -… - franco_riviello : RT @PBerizzi: Milano, dehor di un bar: donna nera ambulante vende libri per strada. Dopo il quinto rifiuto - due molto secchi e scocciati -… - Marisol32878094 : RT @PBerizzi: Milano, dehor di un bar: donna nera ambulante vende libri per strada. Dopo il quinto rifiuto - due molto secchi e scocciati -… -