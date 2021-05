Come cambiano i colori delle Regioni dal 3 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) La Sardegna passa alla zona arancione, la Valle d’Aosta in zona rossa. La maggior parte del centro-nord in zona gialla. La mappa di Wired (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 3 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e Come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza la Valle d’Aosta retrocede in zona rossa, mentre la Sardegna passa in arancione con Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Restano in zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Coprifuoco Ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ma dopo le lunghe trattative interne al governo e sotto la spinta ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) La Sardegna passa alla zona arancione, la Valle d’Aosta in zona rossa. Lar parte del centro-nord in zona gialla. La mappa di Wired (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 3, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), econfermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza la Valle d’Aosta retrocede in zona rossa, mentre la Sardegna passa in arancione con Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Restano in zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Coprifuoco Ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ma dopo le lunghe trattative interne al governo e sotto la spinta ...

