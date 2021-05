Coma Cose: fuori ora il video di Zombie al Carrefour, del nuovo album Nostralgia (Di sabato 1 maggio 2021) I Coma Cose regalano ai fan una live session di Zombie stravagante, in un supermercato Carrefour di un brano contenuto nel loro ultimo disco “Nostralgia”. «Non era previsto il video di questo brano perché non era previsto che lo sentiste tanto quanto noi», questo raccontano i Coma cosa per ringraziare quanti si sono immedesimati nel racconto personalissimo e toccante di Zombie al Carrefour e tradurre in immagini le sue atmosfere delicate e struggenti. I Coma Cose pubblicano su YouTube il video del brano con la direzione creativa del duo accompagnata dalla mente innovativa di Francesco Perrone. Un’intensa live session dai tratti essenziali, inserita nel contesto urbano ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Iregalano ai fan una live session distravagante, in un supermercatodi un brano contenuto nel loro ultimo disco “”. «Non era previsto ildi questo brano perché non era previsto che lo sentiste tanto quanto noi», questo raccontano icosa per ringraziare quanti si sono immedesimati nel racconto personalissimo e toccante diale tradurre in immagini le sue atmosfere delicate e struggenti. Ipubblicano su YouTube ildel brano con la direzione creativa del duo accompagnata dalla mente innovativa di Francesco Perrone. Un’intensa live session dai tratti essenziali, inserita nel contesto urbano ...

