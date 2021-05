Colpo in officina | rubate attrezzature per 10mila euro

(Di sabato 1 maggio 2021) Ha infranto il vetro di una finestra, si è introdotto nell'auted in 60 minuti ha rubato materiale elettronico e tecnologico per un valore, stimato, che si aggira attorno ai. Il ...

La Repubblica

Dall'sono sparite apparecchiature di valore, senza contare il fatto che ho dovuto tenere chiusa l'attività perché chiaramente non ho potuto lavorare senza le strumentazioni. Ai danni ...messo a segno anche a Porto Tolle in provincia di Rovigo, tra l'1 ed il 2 ottobre 2019 all'... macchina al plasma per il taglio di lamiere, un compressore ad aria, due carrelli da...Ha infranto il vetro di una finestra, si è introdotto nell’autofficina ed in 60 minuti ha rubato materiale elettronico e tecnologico per un valore, stimato, che si aggira attorno ai 10mila euro. Il ra ...Primo maggio 1991: studenti e attivisti occupano una officina dismessa a Gianturco, quartiere periferico di Napoli. Nasce il Centro Sociale che da tre decenni ...