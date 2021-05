(Di sabato 1 maggio 2021)di fondare i The Jackal l’attore e comico ha provato a sfondare nel mondo della danza Pubblicato su 1 Maggio 2021, vincitore dellaedizione di Lol-Chi ride è fuori, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più nella quale ha svelato alcuni retroscena del suoprofessionale. Non tutti forse sanno che, nato e cresciuto a Melito di Napoli, è stato per un lungoundi diventare un comico affermato. Fin da bambinoha provato un grande amore per la danza tanto che si esercitava con i balli latino ...

zazoomblog : Ciro Priello prima di Lol: il passato da ballerino Amici e quel periodo buio - #Priello #prima #passato #ballerino - _vuoicondurretu : wrongonyou canta e la mia mente mi ricorda di ciro priello che dice “vrongogliuuuuuu” #concertone - marylonO : 2016 Sul set del film 'Addio fottuti musi verdi' con gli esilaranti 'The Jackal' (in foto con Ciro Priello) che ha… - bistanca : Ciro Priello e Stash resemblance a parte io amo questo uomo un mostro da palcoscenico io direi ateez stannazione in… - zazoomblog : Ciro Priello il post Lol: dopo la vittoria approda su Real Time - #Priello #vittoria #approda -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Priello

Prima di fondare i The Jackal l'attore e comico ha provato a sfondare nel mondo della ...... come concorrente del nuovo comedy show LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi, insieme ad altri comici come Lillo Petrolo, Angelo Pintus, Frank Matano,e Caterina ...Continua a far chiacchierare Lol-Chi ride è fuori, indubbiamente il programma del momento. In un’intervista al settimanale F la seconda classificata Katia Follesa ha svelato alcuni retroscena sulla tr ...Ciro Priello, vincitore della prima edizione di Lol-Chi ride è fuori, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più nella quale ha svelato alcuni retroscena del suo passato ...