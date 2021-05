Ciontoli piange | Sono il mostro che ha ucciso Marco

(Di sabato 1 maggio 2021) Quarto Grado annuncia che commenterà sui canali social la sentenza di Cassazione bis per l'omicidio diVannini: intanto Antonioscrive una lettera aperta

" Sono Antonio- esordisce l'uomo sul suo rinato profilo Facebook - e, mio malgrado, il noto Antonioche tutti descrivono il 'mostro'. Scrivo dalla solitudine in cui sono stato ...