Cinema | morta Olympia Dukakis | vinse l’Oscar con Stregata dalla luna

(Di domenica 2 maggio 2021), veterana del teatro,il suo Oscar nel 1987 per il ruolo della madre sprezzante della giovane vedova interpretata da Cher. Celebre anche per i ruoli in Fiori d'acciaio e Senti chi parla, l'attrice ha avuto una nomination anche ai Golden Globe e BAFTA. Negli Anni '80, il nome didivenne popolare in tutte le case americane non solo per l'Oscar, ma anche perche' suo cugino, il politico democratico Micahel, si candidò alla presidenza contro George H.W. Bush, che però lo sconfisse nelle elezioni del 1988 L'articolo proviene da Firenze Post.

