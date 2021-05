Cile: presidente Piñera denunciato alla Corte penale internazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente del Cile Sebastián Piñera è stato denunciato davanti alla Corte penale internazionale a causa delle sue responsabilità nelle rivolte antigovernative dell’ottobre 2019. Il presidente è accusato di omicidi, tortura, traumi e mutilazioni. In quel frangente migliaia di persone si riversarono contro il governo di Pinera, che diede l’ordine alle forze di polizia di Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) IldelSebastiánè statodavantia causa delle sue responsabilità nelle rivolte antigovernative dell’ottobre 2019. Ilè accusato di omicidi, tortura, traumi e mutilazioni. In quel frangente migliaia di persone si riversarono contro il governo di Pinera, che diede l’ordine alle forze di polizia di

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Presidente del Cile denunciato alla Corte penale internazionale per «omicidi, torture e mutilazioni» - Euro_comunica : Cile, denunciato presidente per violenze contro manifestanti - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Presidente del Cile denunciato alla Corte penale internazionale per «omicidi, torture e mutilazioni» - mattinodinapoli : Presidente del Cile denunciato alla Corte penale internazionale per «omicidi, torture e mutilazioni» - maccio_mirko : @jillsanders1991 @ricpuglisi Pinochet nn é più il dittature del Cile dal '88 Vatti a leggere come mai nn é più il… -