Christian De Sica: in vendita la sua villa da 4 milioni di euro a Capri – FOTO (Di sabato 1 maggio 2021) Christian De Sica vende la sua villa nel cuore di Capri. Una residenza di 250 metri quadrati e 2mila di giardino con alberi di agrumi e ulivi, oltre ad una Spa. In uno dei luoghi più affascianti del nostro paese da pochi giorni è in vendita una residenza da sogno. Stiamo parlando di Capri, isola meta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 1 maggio 2021)Devende la suanel cuore di. Una residenza di 250 metri quadrati e 2mila di giardino con alberi di agrumi e ulivi, oltre ad una Spa. In uno dei luoghi più affascianti del nostro paese da pochi giorni è inuna residenza da sogno. Stiamo parlando di, isola meta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dorian221190 : @conteDartagnan Non vedo Massimo Boldi e Christian De Sica - flgiusti : Dov’è Christian De Sica? Carlocò… #TopDieci #Top10 - SpettacoloDaily : Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone hanno deciso di mettere in vendita la loro sontuosa villa a Capri: l'e… - infoitcultura : Capri, Christian De Sica vende la sua villa extralusso: ecco dove si trova e quanto costa - infoitcultura : Capri: Christian De Sica mette in vendita la sua villa -