Chiara Ferragni lancia la mini salopette da neonata: il prezzo è da capogiro (Di sabato 1 maggio 2021) Da grande imprenditrice digitale qual è, Chiara Ferragni nella sua collezione “New Born” che sta avendo un grande successo, ha lanciato anche una minisalopette in lana e cashmere da neonata. Gli utenti però non hanno potuto non notare il prezzo da capogiro: 216 euro. Un prezzo non alla portata di tutte le tasche. Molti fan inoltre si sono detti delusi perché non esiste la versione per maschietto: “Anche se non proprio azzurro, basterebbe qualcosa di giallo o verde”, lamenta un utente. A pubblicare il nuovo arrivo è stato l’account Instagram Chiara Ferragni Brand: “È tempo per una grande sorpresa! Online, la nuova collezione New Born”. Tra i capi disponibili nella collezione con l’iconico occhio, per ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) Da grande imprenditrice digitale qual è,nella sua collezione “New Born” che sta avendo un grande successo, hato anche unain lana e cashmere da. Gli utenti però non hanno potuto non notare ilda: 216 euro. Unnon alla portata di tutte le tasche. Molti fan inoltre si sono detti delusi perché non esiste la versione per maschietto: “Anche se non proprio azzurro, basterebbe qualcosa di giallo o verde”, lamenta un utente. A pubblicare il nuovo arrivo è stato l’account InstagramBrand: “È tempo per una grande sorpresa! Online, la nuova collezione New Born”. Tra i capi disponibili nella collezione con l’iconico occhio, per ...

