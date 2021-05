Challenger Roma, Giulio Zeppieri al giudice di linea: “Ti ammazzo, vieni qui se hai le palle”. Follia dell’azzurro (Di sabato 1 maggio 2021) Il giovane tennista azzurro Giulio Zeppieri si è reso protagonista di un episodio a dir poco increscioso al Challenger Roma. Il diciannovenne Romano, al termine della sconfitta patita per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, quest’anno protagonista di una sensazionale vittoria all’ATP 250 di Cordoba, si è messo a litigare con l’arbitro e la discussione è rapidamente degenerata. “Ti ammazzo, vieni qui se hai le palle”. Queste le parole con cui Zeppieri si è rivolto all’arbitro, il quale, tuttavia, non ha raccolto la provocazione invitando, semplicemente, il giovane tennista a pensare prima di parlare. Il tutto, ad ogni modo, pare si sia sgonfiato nei minuti seguenti. Il Challenger Roma è un ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Il giovane tennista azzurrosi è reso protagonista di un episodio a dir poco increscioso al. Il diciannovenneno, al termine della sconfitta patita per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, quest’anno protagonista di una sensazionale vittoria all’ATP 250 di Cordoba, si è messo a litigare con l’arbitro e la discussione è rapidamente degenerata. “Tiqui se hai le”. Queste le parole con cuisi è rivolto all’arbitro, il quale, tuttavia, non ha raccolto la provocazione invitando, semplicemente, il giovane tennista a pensare prima di parlare. Il tutto, ad ogni modo, pare si sia sgonfiato nei minuti seguenti. Ilè un ...

