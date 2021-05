Caso tamponi Lazio, 12 mesi di squalifica a Lotito: ecco cosa altro rischia (Di sabato 1 maggio 2021) Caso tamponi Lazio, ai 12 mesi di squalifica Lotito deve aggiungere i 2 mesi ricevuti per tagentopoli 9 anni fa, rischia l’ineleggibilità perché ha più di 1anno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 1 maggio 2021), ai 12dideve aggiungere i 2ricevuti per tagentopoli 9 anni fa,l’ineleggibilità perché ha più di 1anno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO CASO TAMPONI, LOTITO INIBITO PER 12 MESI Confermata inibizione di 12 mesi per i due medici… - Isabella26V : RT @MediasetTgcom24: Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se… - liracondo : RT @BottazziPepito: Agnelli brutta figura caso Suarez... Brutta figura sulla Superlega.. Intanto a venire squalificato per un anno per aver… - SiamoPartenopei : Repubblica - Caso tamponi Lazio, 12 mesi di squalifica a Lotito: ora rischia la poltrona -