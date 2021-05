Advertising

ZZiliani : Cara FJGC (o @FIGC, stando all’anagrafe), oggi è il #30aprile e anche se continuano a emergere particolari scabros… - repubblica : ?? Caso Suarez, il video dell'esame farsa di italiano del calciatore - ZZiliani : “Per la #Juve conta capire se la #Procura della ?@FIGC? chiederà gli atti a Perugia”. Ecco, siamo messi così. Oggi,… - zazoomblog : Caso Suarez Agnelli smentito dal legale - #Suarez #Agnelli #smentito #legale - Christi53215965 : @glmdj Qualche domande rivolta al calciatore «Lei fa la spesa?» o «Le piace cucinare?») portano a brevi risposte co… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

... necessario per poter definire il trasferimento alla Juventus , anche se ormai da qualche giorno il club bianconero aveva capito e fatto sapere che non avrebbe avuto modo di ingaggiarein ...Il flop della Superlega e le novità sulnon lo hanno aiutato. A mio avviso Pirlo dovrebbe essere confermato , è stato coraggioso ad accettare la proposta del club. Tuttavia sarebbe ...L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Crc di Andrea Agnelli e della situazione in casa bianconera : “Le dichiarazioni sul caso Suarez e i ...Smart working, cade il vincolo del 50 per cento: ecco cosa succederà negli uffici pubblici Serie A VER 15:00 CET 1 mag SPE CRO 18:00 CET 1 mag INT MIL ...