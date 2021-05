Caso Grillo, le ragazze: "Arrivati alla villa nessuno era ubriaco. Poi la vodka e gli stupri" (Di sabato 1 maggio 2021) “Ero sobria, mi rendevo conto di ciò che accadeva, così come ho già detto per gli altri ragazzi e per Silvia. Certamente ero molto stanca perché avevamo fatto molto tardi”: così Roberta riassume a verbale il suo stato psicofisico a casa di Ciro Grillo, il figlio del garante del movimento Cinquestelle. Come scrive il Corriere della Sera, tutti erano presenti a se stessi. La vodka - e quindi la ragazza stuprata da ubriaca di cui parla il capo di imputazione del Caso Grillo — è entrata in scena nella seconda parte della violenza di gruppo. Sia lei sia la sua amica Silvia hanno dichiarato che quella notte di luglio del 2019 non erano ubriache quando sono arrivate nella villetta, dove Silvia ha poi raccontato di aver subito lo stupro di gruppo. Il primo stupro sarebbe avvenuto dopo la spaghettata, per la quale le due ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) “Ero sobria, mi rendevo conto di ciò che accadeva, così come ho già detto per gli altri ragazzi e per Silvia. Certamente ero molto stanca perché avevamo fatto molto tardi”: così Roberta riassume a verbale il suo stato psicofisico a casa di Ciro, il figlio del garante del movimento Cinquestelle. Come scrive il Corriere della Sera, tutti erano presenti a se stessi. La- e quindi la ragazza stuprata da ubriaca di cui parla il capo di imputazione del— è entrata in scena nella seconda parte della violenza di gruppo. Sia lei sia la sua amica Silvia hanno dichiarato che quella notte di luglio del 2019 non erano ubriache quando sono arrivate nella villetta, dove Silvia ha poi raccontato di aver subito lo stupro di gruppo. Il primo stupro sarebbe avvenuto dopo la spaghettata, per la quale le due ...

