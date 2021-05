Advertising

Agenzia_Italia : Prorogato al 31 maggio lo stop alle cartelle esattoriali - DSantanche : Dal Primo Maggio ripartono 35 milioni di #cartelle esattoriali. Il colpo di grazia a famiglie e imprese provate da… - ilmattinodisici : Cartelle esattoriali congelate fino al 31 maggio - brumas00 : RT @OGiannino: Fermo cartelle esattoriali scade oggi, ma Consiglio Ministri ieri aggiornato per divisioni partiti su questo, spiagge e altr… - Italia_Notizie : Cartelle esattoriali, il ministero del Tesoro prepara nuovo stop di un mese alla riscossione: se ne riparlerà a giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

Nuovo rinvio di un mese per le, pagamenti Irap per chi ha avuto un esonero che non spettava lo scorso anno che slittano a settembre. E un nuovo pacchetto di aiuti che tra fondo ..., proroga sino al 31 maggio: Superbonus e Ires, ecco tutte le novità Indice Rt in salita e troppe terapie intensive, ma le Marche restano in zona gialla. Acquaroli: 'Fate ...Dopo l’ok del Pnrr, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche la Decreto Proroghe. Il provvedimento composto da 11 articoli contiene una serie di proroghe che spaziano dallo smart working ...Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica ...