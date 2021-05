Carta verde Covid: ecco cos'è, come ottenerla e come funzionerà (Di sabato 1 maggio 2021) Carta verde Covid: si chiama ufficialmente "certificazione verde" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021): si chiama ufficialmente "certificazione" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore...

Advertising

williban : RT @davcarretta: Come sarà il certificato verde digitale? Versione App. Versione carta. - jachedeleo : @patriziaprestip Continuo! e adesso siamo nella merda! e ti vanti della 500.000 vaccinazioni al giorno? ti permetti… - lnotarantonio : RT @davcarretta: Come sarà il certificato verde digitale? Versione App. Versione carta. - antoniipedone : RT @davcarretta: Come sarà il certificato verde digitale? Versione App. Versione carta. - etiamomnes : RT @davcarretta: Come sarà il certificato verde digitale? Versione App. Versione carta. -