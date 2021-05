Carragher consiglia il Liverpool | «Liberati di Salah | Firmino e Mane»

(Di sabato 1 maggio 2021) Jamie, ex difensore del, ha lanciato un chiaro messaggio alla società inglese per la prossima stagione Jamie, ex difensore del, ha lanciato un chiaro messaggio alla società inglese per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports. «Sappiamo che sia Virgil van Dijk che Joe Gomez torneranno la prossima stagione. Ma il problema è che i famosi tre davanti del Liveprool saranno ancora lì. Certo, hanno avuto la fortuna che in qusta stagione Diogo Jota sia in qualche modo esploso. Ma lo dissi già mesi fa. I tre davanti, Mané edevono ‘spezzarsi’. Non possono stare ancora insieme. Nessun trio d’attacco dura mai così tanto. Quando guardi altri grandi tridenti offesivi del passato, beh, durano tre anni forse e ...

