Carnevale | “Insigne | Politano e Lozano farebbero bene anche con Guardiola al City”

(Di sabato 1 maggio 2021) Andrea, dirigente dell’Udinese ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Parliamo di tre giocatori maturi, di grande qualità tecniche.è al top della maturazione e mi aspetto un grande Europeo da lui.oltre a segnare sono molto cresciuti nella fase difensiva. Sono convinto che questi trepure neldi. A me piace moltissimo il gioco che esprime il Napoli, molto europeo. Non a caso a inizio stagione lo avevo indicato fra le favorite per lo scudetto con l’Inter. Poi purtroppo il discorso si è interrotto per via di infortuni e covid, ma mi sono parse decisamente ingenerose e dure le critiche a Gattuso, infatti ora ha ripreso il filo del discorso e la ...

