Advertising

camyllola : RT @cmqpiena: Cari #pioeamedeo, io forse ho le spalle larghe e i mezzi per rispondere a tono a chi mi chiama fr*cio o ricch*one, ma tanti… - captainbrendy : RT @cmqpiena: Cari #pioeamedeo, io forse ho le spalle larghe e i mezzi per rispondere a tono a chi mi chiama fr*cio o ricch*one, ma tanti… - messveneto : Cari Giovani del Sud, ecco cosa può cambiare se i soldi del Recovery verranno spesi bene: Cambierebbero i trasporti… - b_b_babylon : RT @cmqpiena: Cari #pioeamedeo, io forse ho le spalle larghe e i mezzi per rispondere a tono a chi mi chiama fr*cio o ricch*one, ma tanti… - __lindbergh : RT @cmqpiena: Cari #pioeamedeo, io forse ho le spalle larghe e i mezzi per rispondere a tono a chi mi chiama fr*cio o ricch*one, ma tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari Giovani

Il Mattino di Padova

Cambierebbero i trasporti, i cittadini con malattie gravi non andrebbero più al Nord a curarsi, ci sarebbero asili e scuole efficienti, ma soprattutto chi nascerà al Sud non avrà un percorso di vita ...Vorrei dire,allora,a ognuno di Voi,lavoratori e lavoratrici: Coraggio! Non temete! Invocate ... per chi è rimasto senza lavoro, per chi ce l'ha ed è mal retribuito, per i piùcostretti ad ...GENOVA - Un altro Primo Maggio senza cortei, un primo maggio che non è una festa in un momento così drammatico per il lavoro in Italia a causa della crisi economica causata dalla pandemia. I dati Ista ...Cambierebbero i trasporti, i cittadini con malattie gravi non andrebbero più al Nord a curarsi, ci sarebbero asili e scuole efficienti, ma soprattutto chi nascerà al Sud non avrà un percorso di vita g ...