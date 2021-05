Campagna vaccinale anti-COVID | tremila dosi somministrate oggi in Irpinia

meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - luigidimaio : Somministrate ieri oltre 500.000 dosi di vaccino: è un risultato che ci deve dare forza, e ci dice che la campagna… - FrancescoBonif1 : Un pensiero a chi ha perso la propria attività, il proprio lavoro a causa della pandemia, a chi con fatica ha resis… - Il_Missino : RT @fiammatricolore: Con una crisi economica e sociale seconda solo a quella del dopoguerra, con milioni di italiani che rischiano di perde… - fiammatricolore : Con una crisi economica e sociale seconda solo a quella del dopoguerra, con milioni di italiani che rischiano di pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale

La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento dellaanti - Covid. Ecco i dati di sabato Primo maggio nel dettaglio. Oggi sono 29.581 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della ...Dopo aver raggiunto il traguardo delle 500.000 inoculazioni al giorno, è stata superata oggi la quota 20 milioni di dosi somministrate dall'inizio dellacontro il Covid. E il commissario Figliuolo annuncia: "Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani". Ad oggi sono 20.111.976 i vaccini somministrati e 6.027.879 le persone che hanno ...MASCHERINE e DISTANZIAMENTO, ORA CAMBIA per i VACCINATI "Le persone che hanno concluso il percorso vaccinale potranno incontrarsi senza indossare la mascherina e non rispettare il distanziamento". E' ...Cinque linee vaccinali e una capacità di somministrazione di 700 vaccini al giorno: sono i numeri della struttura vaccinale inaugurata oggi al Pala Masciangelo di Lanciano dove in mattinata sono state ...