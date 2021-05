Campagna vaccinale a pieno regime | raggiunta quota 500mila

Advertising

meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - luigidimaio : Somministrate ieri oltre 500.000 dosi di vaccino: è un risultato che ci deve dare forza, e ci dice che la campagna… - AndreaRomano9 : Il ministro @guerini_lorenzo un mese fa confermava l’impegno di arrivare a 500mila vaccini al giorno. Oggi risultat… - Hieraaetus1 : @CarloCalenda Dall'inizio della campagna vaccinale la media delle dosi somministrate si è attestata intorno all'85%… - barbaraterreni : RT @meb: Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impossibile, oggi è… -

Rispettato alla lettera il programma fissato dal commissario all'Emergenza Figliuolo, per mantenere questo ritmo bisognerà sperare che le dosi dei vaccini arrivino nei tempi e quantitativi ...In Sicilia e Calabria il 36% degli over 80 senza somministrazioni Laha preso a marciare e il 29 aprile è stato centrato l'obiettivo fissato dal commissario straordinariio per l' emergenza Covid Paolo Figliuolo delle 500mila somministrazioni . Il ...A partire da lunedì, gli Azzurri guidati da Roberto Mancini verranno immunizzati in vista degli Europei che scatteranno l'11 giugno.I circa 700mila ultra ottantenni che non hanno ancora avuto la prima dose di vaccino si concentrano per lo più al Sud. Rispetto alla media nazionale del 15,3% di vaccinandi anzia ...