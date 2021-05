Cambio alla storica macelleria Muzi di Fontespina. Sono in arrivo i nuovi gestori (Di sabato 1 maggio 2021) CIVITANOVA - Dopo anni e anni dietro il bancone della macelleria Franco Muzi e la moglie lasciano il testimone ad una nuova gestione. La storica macelleria e bottega di generi alimentari di via ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) CIVITANOVA - Dopo anni e anni dietro il bancone dellaFrancoe la moglie lasciano il testimone ad una nuova gestione. Lae bottega di generi alimentari di via ...

Aquintoc : RT @RobertoMerlino1: Da buon lavoratore, il 1^ maggio preferisce passarlo a casa. É tornato! Gioite tutti! Il futuro PdR ha passato il”tagl… - shinobiowarin : ma il cambio di lines di zhongli mi ha devastata io quella del vino la so a memoria e sentire memories alla fine mi ha sconvolta - mancaossigeno : @nomainchesenso cambio strada/faccio il giro lungo o taglio in mezzo alla strada invece delle strisce pedonali - MiriamDiMaio1 : RT @AngeloR54671811: Io cambio e mi trasformo per sopravvivere al cattivo tempo io cambio e mi trasformo ma i cambiamenti han bisogno di te… - GiovannaDiMaio3 : RT @AngeloR54671811: Io cambio e mi trasformo per sopravvivere al cattivo tempo io cambio e mi trasformo ma i cambiamenti han bisogno di te… -