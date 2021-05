Calciomercato Juventus | super colpo in attacco | l’agente allo scoperto | “Possono permetterselo”

(Di sabato 1 maggio 2021) Ildellaprende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva. Novità importanti per il futuro del bomber arrivano direttamente dal suo agente: tutte le big… L'articoloin” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - gilnar76 : #Calciomercato #Juve, «sono solo ... #AllianzStadium #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Juventus - Tesoretto da oltre 240 milioni: ci si può divertire! - calciomercatoit : ????#Milan, assalto a #dePaul: si pensa allo scambio con #Hauge, #Pobega o #Brescianini ??#CMITmercato - gilnar76 : #Juve, da Ronaldo ai ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'argentino dal canto suo avrebbe già deciso di restare a prescindere da tutto Laè ... Un passaggio fondamentale anche in ottica della prossima sessione di, che passa ...: i bianconeri e Raiola avrebbero avuto un nuovo incontro per portare Donnarumma a Torino Secondo Tuttosport, mercoledì scorso a Milano si è svolto un nuovo incontro tra la ...Le due società inglesi sarebbero pronte ad investire sul centrocampista francese, valutato circa 30 milioni di euro ...Le ultime sul calciomercato del Milan: è sempre più concreto l'interesse della Juventus per Donnarumma. Incontro con Raiola ...