Calciomercato Juventus | nuovo incontro con Raiola | Svolta più vicina

(Di sabato 1 maggio 2021) Lanon smette di lavorare al colpo a parametro zero: arrivano novità importanti dopo l’conÈ una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la, che… L'articoloconpiùè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - gilnar76 : Prossime partite #Juve: tutti ... #AllianzStadium #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Giacomobacci2 : RT @sa_cantone: Se dovesse l'esserci l'ingresso in Champions, il #Milan tenterà di acquistare di #Depaul. Possibile l'inserimento di #Hauge… - calciomercatoit : ???#Juventus, #Raiola su #Haaland: 'Quando arriva un club come il #Barcellona o il #RealMadrid è difficile dire di n… - calciomercatoit : ????#Juventus, affare #Donnarumma: mercoledì scorso incontro a #Milano tra l’agente Mino #Raiola e la dirigenza bia… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Tra i pezzi pregiati delle prossime sessioni dici sarà Erling Haaland . Del futuro del centravanti norvegese del Borussia Dortmund, ... il Manchester City sta crescendo e laè ...Commenta per primo Si scalda sempre più l'asse trae Mino Raiola per Gigio Donnarumma . Come scrive Tuttosport , nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti tra i bianconeri e l'agente italo - olandese, che sta lavorando al futuro del ...Al termine di una settimana di calcio europeo è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A, che avrà inizio domani.La società bianconera starebbe valutando la cessione del suo portiere, che potrebbe essere sostituito da Donnarumma ...